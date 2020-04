White Lines sur Netflix : la nouvelle série du créateur de la Casa de Papel

Alex Pina a encore frappé. Il y a quelques années, le réalisateur espagnol était inconnu ou presque en dehors de l’Espagne. Mais après avoir pris l’Espagne puis le monde d’assaut avec la série La Casa de Papel, il dispose d’un crédit certain auprès des studios, et ce même avec une dernière saison qui s’est révélée plutôt décevante. Il faut dire que les audiences sont tout de même au rendez-vous puisque la quatrième saison aurait dépassé les 65 millions de vues. Autant dire que cela donne des ailes à Alex Pina. Le créateur qui assume désormais réfléchir à des spin-off de son oeuvre magistrale, multiplie aussi les projets. Au mois de mai, Netflix va diffuser White Lines, sa nouvelle série. On fait les présentations.

White Lines, direction Ibiza

De quoi parle-t-on ici ? D’un programme très très éloigné de la Casa de Papel. On parle donc d’une intrigue qui nous emmène direction Ibiza, le paradis de la fête en Espagne. Un DJ de Manchester, présumé mort est retrouvé 20 ans après. Sa soeur décide donc de se rendre sur place pour savoir ce qui a pu lui arriver pendant toutes ses années.

La bande-annonce (à voir ci-dessous) nous promet une série pleine d’alcool, de fête et bien sûr de drogue, comme le titre le laissait déjà présumer. Du côté du casting, on aura le droit à Laura Haddock (la mère de Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie), Marta Milans (Shazam) Rafael Morais, Javier Coll ou Jade Alleyne ou encore Tallulah Evans. La réalisation a été confiée à Nick Hamm, Luis Prieto et Ashley Way.

Rendez-vous le 15 mai pour savoir s’il transforme l’essai sur Netflix. Ses fans devraient être au rendez-vous, reste à savoir si la série le méritera aussi.