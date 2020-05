Sky Rojo, déjà une 3e série sur Netflix pour le créateur de la Casa de Papel

Álex Pina est-il le nouveau golden boy de Netflix ? Le scénariste et producteur espagnol devenu célèbre pour la Casa de Papel est encore sur un nouveau projet pour la plateforme de streaming. Alors que sa série White Lines a été mise en ligne il y a quelques semaines (lire notre critique) et qu’il parle déjà de spin-offs pour la série sur les braqueurs les plus célèbres du monde, on apprend qu’il travaille à une autre série baptisée Sky Rojo. On fait le point sur les informations disponibles.

Sky Rojo, direction le monde de la prostitution

Après l’univers des braqueurs et la folie d’Ibiza, Álex Pina veut cette fois nous embarquer dans l’univers de la prostitution avec sa nouvelle série. Sky Rojo (Ciel Rouge en VF) racontera l’histoire de trois prostituées (une Espagnole, une Cubaine et une Argentine) forcées de prendre la fuite après avoir grièvement blessé leur proxénète. Pourchassées par des tueurs à gages et indésirables auprès des forces de l’ordre, elle vont se lancer dans un road trip pour survivre.

La série avait déjà été évoquée par Netflix dans un communiqué il y a quelques mois. A l’époque, la plateforme promettait de l’action, de l’adrénaline et du suspense mais aussi un drame psychologique et une véritable plongée dans le monde brutal de la prostitution.

Signe de la confiance de Netflix, deux saisons de 8 épisodes chacune ont déjà été commandées par la plateforme de streaming. Chaque épisode doit durer environ 25 minutes. Le casting a déjà été fait puisque les rôles principaux seront portés par les actrices Verónica Sánchez, Yany Prado, et Lali Espósito. Elles seront accompagnées par Miguel Ángel Silvestre (Sense 8), Enric Auquer, et Asier Etxeandia. Aucune date de lancement n’a encore été annoncée pour la série, mais le tournage avait déjà commencé au mois de novembre dernier.