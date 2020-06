The Hunt : le film polémique sortira finalement dans les cinémas français

Il y a bientôt un an, on vous parlait de l’incroyable polémique autour du film The Hunt. A l’époque, il était prévu pour une sortie au mois de septembre 2019. Le film réalisé par Craig Zobel, satire sociale qui critique la société américaine actuelle et ses divisions, avait été annulé dans un premier temps, après avoir notamment provoqué l’ire de Donald Trump. Le scénario, très particulier, mettait en scène des riches chassant des gens pour le plaisir. Bien entendu, une de leurs proies n’est pas décidée à se laisser faire. Une histoire qui avait du mal à être acceptée dans un contexte notamment marqué par plusieurs fusillades aux Etats-Unis. Le film avait ensuite été reprogrammé au mois de mars pour les Etats-Unis et en avril pour la France. Coronavirus oblige, les choses ont encore été bousculées. Si Universal a finalement opté pour une sortie en VOD pendant l’épidémie, le film aura aussi le droit à sa sortie dans les cinémas de l’Hexagone.

The Hunt, polémique en vue ?

C’est le 22 juin qui a finalement été la date retenue pour offrir à The Hunt un peu de visibilité dans les salles obscures. Si la sortie en France ne devrait pas être aussi polémique que pour les Etats-Unis, le film produit par les studios Blumhouse pourrait à tout le moins choquer et intriguer.

Pour les sceptiques face à un scénario qui ressemble (de loin) à une série B, le CV de Craig Zobel joue en sa faveur. Il a réalisé des épisodes de séries comme Westworld, American Gods ou The Leftovers. Damon Lindelof, le showrunner de The Leftovers est d’ailleurs co-auteur et co-producteur du film. Côté casting, là encore on peut s’estimer plutôt gâtés avec Hilary Swank (Million Dollar Baby, Le Dahlia Noir), Betty Gilpin (GLOW), Emma Roberts (American Horror Story, Nancy Drew) ou encore Ike Barinholtz (The Mindy Project, Larguées).

Et pour ceux qui n’auraient toujours pas entendu parler de The Hunt, on vous invite à découvrir la bande-annonce ci-dessous, vous ne devriez pas être déçus du résultat.