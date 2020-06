The Last Days of American Crime : le film est-il vraiment aussi mauvais que le dit la critique ?

Si vous cherchez le pire film de l’année sur Netflix, on a peut-être trouvé pour vous le meilleur prétendant à ce titre. « The Last Days of American Crime » est un Netflix Originals qui est sorti le 5 juin dernier. Les critiques sont unanimes, c’est un navet absolu. Mais puisque l’on n’hésite pas à se sacrifier pour vous, on s’est lancés. 2h29 plus tard. Voici notre bilan.

The Last Days of American Crime, l’idée sans le résultat

L’idée initiale du film réalisé par Olivier Megaton (Taken 2 et Taken 3) a pourtant quelque chose de séduisant. Dans un futur proche, le gouvernement américain a mis au point une technologie permettant d’éradiquer la violence sur son territoire. La solution ? Des ondes qui mettent fin à l’envie et même la capacité de commettre un acte illégal. Dans la dernière ligne droite, un braqueur se lance dans un dernier grand défi et rassemble un petit groupe autour de lui.

Pourtant, un peu plus d’une semaine après son lancement, le film a.. 0 % d’options positives sur Rotten Tomatoes. Un cas qui n’est pas inédit, mais The Last Days of American Crime entre tout de même dans un petit cercle très fermé (Les Dents de la Mer 4 ou encore Highlander 2 y sont aussi).

Mais alors ce film mérite-t-il vraiment autant de se faire descendre ? Soyons honnêtes oui. Sans notre volonté de vous livrer un avis objectif, Netflix aurait sans doute été coupé au bout de 30 minutes. Les dialogues sont ennuyeux au possible, l’esthétique se rêve à la Sin City sans aller au bout de l’idée et l’ensemble est surtout beaucoup trop sérieux. Si encore, on avait décerné du second degré, alors on aurait pu pardonner les errements de The Last Days of American Crime. Mais là, il n’en est rien.

Et si vous n’avez pas été découragés à l’idée de voir ce film (on vous aura quand même prévenus), vous pouvez découvrir la bande-annonce ci-dessous. Ensuite, il ne reste plus qu’à vous installer dans le canapé et à lancer Netflix.