The Mandalorian : après la série, le film ?

La série The Mandalorian a fait ses débuts sur la plateforme de streaming Disney+. Si le programme a l’ambition de repousser un peu les frontières de l’univers Star Wars, notamment en rompant la frontière entre le bien et le mal pour apporter un peu de nuance, ce n’est pas la seule surprise que l’on pourrait avoir au programme.

The Mandalorian, bientôt au cinéma ?

Du côté de Disney+, on semble se réjouir des premiers retours du public et de la critique concernant la nouvelle série The Mandalorian. Conséquence directe, le personnage porté par Jon Favreau en série pourrait bien faire un jour le grand saut au cinéma.

Le site Variety a pu discuter avec Alan Horn, le responsable créatif de Walt Disney Studios sur le sujet. The Mandalorian aurait-il sa place dans une salle de cinéma ? Voici sa réponse.

The Mandalorian est déjà en train de prouver qu’il est un gros succès et si la série s’avère convaincante dans la durée, alors nous pourrions le décliner dans un film de 2 heures ou quelque chose dans ce genre là.

A la différence des séries Star Wars qui sont déjà en ligne sur Netflix ou Hulu, Star Wars constitue à l’heure un seul univers partagé, avec des personnages pouvant passer d’une histoire à l’autre. On a déjà vu des références entre les films et les séries animées, ce qui rend la chose un peu plus plausible. Surtout, le concept n’aurait rien de trop surprenant chez Disney+ alors que c’est déjà ce qui va avoir le droit du côté des futures séries Marvel. Une fois que la bonne habitude sera prise, pourquoi ne pas continuer à lui laisser plus de place ? Reste désormais à voir si Pedro Pascal et The Mandalorian auront le droit à cet honneur.