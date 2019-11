The Mandalorian, épisode 1 sur Disney+ : on regarde ou on zappe ?

Attention, vous vous en douterez, cet article contient des SPOILERS sur le premier épisode de la série The Mandalorian. Si vous ne voulez rien savoir, mieux vaut donc arrêter la lecture de cet article.

En France, c’est à partir du 31 mars 2020, que l’on pourra profiter de The Mandalorian sur Disney+. Mais, impossible d’attendre aussi longtemps pour profiter de la série événement de cette semaine. Pedro Pascal qui incarne le rôle central de la série, déjà vu dans Game of Thrones, est-il à la hauteur des attentes ? Début de réponse.

The Mandalorian joue sur nos nostalgies

Ce premier épisode, relativement court (38 minutes) pourrait se décrire comme un condensé de souvenirs, d’images, une sorte de Madeleine de Proust de Star Wars. En ces quelques dizaines de minutes, les petites références se multiplient, de la cantina du début, à la maladresse générale au tir et surtout au cliffangher de la série. L’ensemble semble destiné à nous rappeler que nous sommes bien dans l’univers Star Wars, tout en prenant une direction qui est différente. Comme on le savait depuis quelques jours, la série vise à gommer la frontière entre le bien et le mal, deux concepts souvent poussés à l’extrême dans l’oeuvre de George Lucas.

Le cliffangher final est sans doute ce qui fait le plus l’attrait de cet épisode, tant le reste peut sembler par moment superficiel, comme si on voulait nous proposer un western spaghetti à la sauce étoilée. Mais, la perspective de voir ce bébé (âgé de 50 ans), de la même espèce que le vénérable maître Yoda a le mérite de nous interroger. Que va faire le Mandalorian après l’avoir sauvé, ignorant ainsi les ordres qui lui avaient été donnés ? Quelles conséquences pour la série et l’univers ? Affaire à suivre…

On ne vous cachera pas qu’on verra tout de même l’intégralité de la saison (après avoir fini I-Land, plus rien ne nous fait peur) mais, on espère mieux et vite.