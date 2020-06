The Mandalorian : Mark Hamill s’est offert un cameo dans la série Disney+

La nouvelle est pour le moins surprenante. On savait déjà tout le bien que Mark Hamill, connu pour incarner le rôle de Luke Skywalker dans la saga Star Wars pensait de la série The Mandalorian. Le programme diffusé sur Disney+ s’est avéré être un vrai succès d’un point de vue des audiences et de la critique. Mais, alors que l’on attend désormais avec impatience la seconde saison, le dernier épisode du making-of de la série révèle que l’acteur est aussi intervenu dans un épisode de la série.

Mark Hamill joue au droïde

Mark Hamill n’est bien sûr pas apparu en tant que Luke Skywalker. Il incarne en fait la voix du droïde barman dans le 5e épisode de la série The Mandalorian. Dans cet épisode, Mando prend la direction de Mos Esley sur Tatooine pour faire réparer son vaisseau. Son passage dans la cantina emblématique met en scène un droïde à la tête de l’établissement : EV-9D9. Si vous ne l’avez pas reconnu, c’est normal, la voix avait été modifiée. Par ailleurs, Mark Hamill n’apparaît pas dans les crédits du programme. The Mandalorian réussit donc à faire encore le buzz avec un secret pour le moins surprenant. Petit détail pour les fans, ce droïde était déjà apparu dans le Retour du Jedi en 1983. Il appartenait alors à Jabba The Hutt. Mais, il a survécu au nettoyage en règle réalisé par Luke Skywalker.

Face au retentissement de cette révélation auprès des fans, Mark Hamill n’en est toutefois pas resté là. Il a en effet révélé sur Twitter être apparu dans tous les Star Wars, à l’exception des prequels. Voici le détail :

dans l’épisode 7, il jouait un stormtrooper du Premier Ordre

dans l’épisode 8, il faisait la voix de Dobbu Scay, un alien aristocrate qui confond BB-8 avec une machine à sous

dans l’épisode 9, la voix de Boolio, un informateur alien tué par Kylo Ren

Pour le reste ? On vous laisse chercher…