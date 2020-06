The Mandalorian sur Disney+ : la saison 2 pourrait nous réserver une autre surprise

La bonne nouvelle est tombée il y a quelques jours. Selon Jon Favreau qui est aux manettes de la série The Mandalorian, la série devrait bien arriver sur Disney+ en octobre. Les fans craignaient en effet, que comme de nombreuses autres séries, elle ne soit une victime collatérale du coronavirus qui a bouleversé les tournages à Hollywood. Mais, cela ne devrait pas être le cas. On retrouvera donc dans quelques mois le chasseur de primes, mais aussi des acteurs bien connus dans l’univers Star Wars. On sait aussi que le personnage d’Ahsoka Tano devrait être au rendez-vous. Si on repense à la première saison, ce qui a fait le buzz autour de la série, c’est aussi sa capacité à nous surprendre avec « Baby Yoda ». Sans surprise, il sera bien entendu toujours là pour la saison 2, on ignore toujours un paramètre essentiel le concernant : son nom.

The Mandalorian joue la carte du teasing

C’est Sam Hargave, qui a récemment dirigé le film Tyler Rake sur Netflix qui se charge d’alimenter l’actualité autour de la seconde saison de la série Disney+. Il y participe, notamment du côté de la coordination des cascades, sa spécialité. Or, il vient de révéler dans une interview à Collider qu’il connaissait l’identité réelle de « Baby Yoda ».

On sait déjà qu’il ne s’agit pas de Yoda enfant (la timeline ne correspond pas). Mais il appartient bien à l’espèce du célèbre maître Jedi. Si on l’appelle jusque-là « Baby Yoda » ou « The Child », Disney+ a bien prévu de lui donner un vrai nom. Mais sa révélation pourrait prendre du temps et occuper une place centrale dans l’histoire de la deuxième saison de The Mandalorian.

Rien n’est toutefois certain. Après tout, les équipes de The Mandalorian ont déjà commencé à travailler sur la saison 3. Patience, patience…