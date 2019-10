Surprise ! Les créateurs de Game of Thrones annulent leur projet Star Wars

De Star Wars à Netflix !

Il y a quelques mois, on apprenait que David Benioff et D.B. Weiss les deux créateurs de la série Game of Thrones, avaient été choisis par Disney pour mettre au point un nouveau long-métrage Star Wars à partir de 2022. Au vu de la très discutable saison 8 de Game of Thrones, de nombreux fans avaient rapidement exprimé leurs craintes concernant le choix des deux scénaristes…

Toutefois, à la surprise générale, David Benioff et D.B. Weiss ont annoncé officiellement se retirer du projet Star Wars. « Il n’y a qu’un nombre limité d’heures dans la journée, et nous avons estimé que nous ne pouvions pas rendre justice à la fois à Star Wars et à nos projets Netflix » ont indiqué les deux compères.

En effet, les scénaristes ont récemment signé un juteux contrat avec le géant Netflix, de 200 millions de dollars, pour la production de contenus originaux, et bien sûr exclusifs à la plateforme de streaming. Bien que Benioff et Weiss ont décidé de se focaliser sur Netflix pour le moment, Lucasfilm espère bien voir un jour les deux scénaristes aux commandes d’un Star Wars.

Un retour possible ?

« David Benioff et Dan Weiss sont d’incroyables scénaristes, et nous espérons pouvoir les inclure dans un prochain voyage (intergalactique) lorsque leur agenda leur permettra de se focaliser sur Star Wars » a déclaré Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm. Reste à savoir maintenant comment sera gérée cette future trilogie Star Wars à venir dans trois ans.

Pas de panique toutefois pour les fans de Star Wars, puisqu’en plus du nouveau film The Rise of Skywalker qui arrive en décembre au cinéma, ces derniers pourront également retrouver la toute nouvelle série The Mandalorian sur Disney+ le mois prochain. Cela, sans oublier une nouvelle série avec Ewan McGregor en préparation, ainsi qu’un jeu vidéo Jedi Fallen Order qui arrive très bientôt sur PS4 et Xbox One.