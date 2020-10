The Mandalorian : Disney+ fait monter la pression avec un teaser pour la série Star Wars

On l’aurait presque oublié, mais la suite de The Mandalorian va bientôt débarquer. C’est le 30 octobre prochain, que la suite des aventures du chasseur de primes et de baby Yoda arriveront sur Disney+. Au cours des derniers mois, on a déjà appris beaucoup de choses sur ces nouveaux épisodes. Au programme, les éléments qui seront au coeur de l’histoire, de potentielles surprises à venir ou bien entendu le casting qui comprend même de vraies retrouvailles. Mais, la plateforme de streaming et l’équipe de la série continuent de faire monter la pression, comme le prouve ce teaser.

C’est une petite vidéo de 30 secondes qui a été mise en ligne sur le compte Twitter officiel de la série.L’occasion de revoir notamment Moff Gideon, qui sort de son chasseur Tie en utilisant le fameux Dark Saber qui devrait occuper une place centrale dans la seconde saison .

lance ainsi le représentant de l’Empire qui fait à priori référence à l’Enfant / Bébé Yoda, que The Mandalorian a choisi de conserver avec lui au cours de la première saison, malgré les risques encourus.

On trouve aussi Cara Dune (Gina Carano) et Greef Karga (Carl Weathers) qui continuent visiblement d’aider le Mandalorian en faisant face à des stormtroopers. S’ils se sont séparés à la fin de la première saison, les retrouvailles devraient donc être au programme.

The countdown begins. Start streaming the new season of #TheMandalorian Oct. 30 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/YEyaYVB14X

— The Mandalorian (@themandalorian) October 14, 2020