Où précommander Cyberpunk 2077 sur PS4, Xbox et sur PC ? 🔥

C’est lors de la conférence E3 que CD PROJECT RED en a profité pour dévoiler davantage d’informations sur le très attendu jeux vidéo Cyberpunk 2077. On a appris qu’il sera disponible à partir du 16 avril 2020, il faudra donc être patient pour s’éclater sur ce jeu d’action / aventure qui sera disponible sur PS4, Xbox et PC. L’éditeur du jeu a cependant déjà ouvert les précommandes de Cyberpunk 2077, avec deux produits différents à deux prix différents.

Où réserver Cyberpunk 2077 Edition Collector ?

En l’occurrence, on peut découvrir une première précommande sur Cyberpunk 2077 en Edition Collector qui sera disponible sur PS4, Xbox et PC. Ce coffret est disponible aussi bien sur le site officiel que chez le marchand en ligne Amazon, en sachant qu’il ne sera accessible aux clients qu’en avril 2020. Cela ne vous empêche pas de sécuriser son achat pour être parmi les premiers à pouvoir y jouer au moment de sa sortie. Pour acheter la version Cyberpunk 2077 Edition Collector, il faudra tabler sur un prix de 219€ à la précommande quelle que soit la console que vous utilisez.

Contenu de l’offre Cyberpunk 2077 Edition Collector :

Boîte de l’Édition Collector

Boîtier avec les disques du jeu (Xbox/PS4)

Boîtier avec le code de téléchargement du jeu et les CD de la BO (PC)

Jaquette réversible

SteelBook® Collector

Statuette de 25 cm de V en action

Artbook à couverture rigide

Pin’s en métal

Porte-clefs Quadra Vtech en métal

Exemplaire annoté du guide de Night City dans un sac de preuves du NCPD

Écussons brodés

Compendium de l’univers et du lore du jeu

Cartes postales de Night City

Carte de Night City

Autocollants stickerbomb

Pour précommander Cyberpunk 2077 Edition Collector, c’est par ici :

Quid de la version classique Cyberpunk 2077 ?

Si vous souhaitez maintenant acheter Cyberpunk 2077 au meilleur prix, vous pouvez également opter pour la version classique qui se concentre uniquement sur le jeu. Elle a l’avantage d’être moins chère, ce qui ne déplaira pas forcément à certains amateurs du jeu vidéo. Dans tous les cas, il faudra encore une fois attendre jusqu’au 16 avril 2020 pour pouvoir profiter de cette version disponible sur les consoles PS4, Xbox et sur PC. Cyberpunk 2077 en version standard est disponible en précommande à un prix de 59€ pour le PC et 69€ pour les Xbox et PS4.

Boîtier avec les disques du jeu (Xbox/PS4)

Boîtier avec le code de téléchargement du jeu et les CD de la BO (PC)

Bande originale du jeu

Artbook contenant une sélection d’art du jeu

Livre original Cyberpunk 2020

Arrière-plans pour ordinateur et mobile

Pour précommander Cyberpunk 2077 version standard, c’est par ici :

