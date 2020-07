The Rental, le film qui vous ôtera l’envie de partir en vacances

Il y a parfois des films qui semblent être terriblement de saison. On ne vous fera pas l’injure de mentionner les films de Noël ou d’Halloween, qui remplissent tous les clichés du genre. Mais, en plein été, alors que l’on va tous partir en vacances ou bien que l’on rêve d’aller passer quelques jours au soleil, les doigts de pied en éventail, même l’horreur se met au diapason. C’est là qu’intervient The Rental, un film d’horreur dont la bande-annonce (à voir en pied d’article) a été mise en ligne cette semaine.

The Rental, une bonne dose d’horreur estivale

De quoi parle-t-on ici ? D’un film d’horreur, réalisé par Dave Franco que l’on a plutôt l’habitude de découvrir de l’autre côté de la caméra (21 Jump Street, Insaisissables, Nos pires voisins…) pour des films qui ne resteront pas forcément au panthéon du cinéma pour leur finesse. Il s’est aussi offert une incursion chez Netflix avec Six Underground de Michael Bay et Ryan Reynolds.

Pour The Rental, il devient donc réalisateur. On y suit l’histoire de deux couples qui vont louer une maison au bord de la plage pour passer un week-end festif. Mais, film d’horreur oblige, ils vont vite comprendre que les choses ne sont pas aussi belles et notamment qu’ils sont observés.

Si les films d’horreur jouent rarement la carte de la finesse, reconnaissons que la bande-annonce nous donne envie de voir le film. On y découvre aussi Alison Brie, la femme du réalisateur, qui semble plutôt convaincante. Le film arrivera au cinéma en France le 19 août. D’ici-là, partez en vacances tranquillement et ne pensez pas trop à tout ce qui pourrait mal se passer.