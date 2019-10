Michael Bay réunit Mélanie Laurent et Ryan Reynolds dans une nouvelle production Netflix

Michael Bay le réalisateur de 5 films Transformers, ou encore de Rock, The Island, ou Bad Boys sort une nouvelle fois l’artillerie lourde. Cette fois, ce ne sera pas pour le grand écran, mais pour les abonnés Netflix. Le bayhem s’exporte sur la célèbre plateforme de streaming vidéo, avec ce nouveau long métrage « 6 Underground ».

Comme on peut le voir dans la bande-annonce, six individus du monde entier, chacun étant le meilleur dans son domaine, ont été choisis non seulement pour leurs compétences, mais aussi pour leur désir unique d’effacer leur passé et de changer l’avenir. Le tout évidemment saupoudré d’une bonne dose d’explosif, et surtout d’un Ryan Reynolds qui joue le rôle du leader énigmatique. Sa mission est d’assurer que, même si lui et ses collègues ne seront jamais oubliés, leurs actions le seront certainement.

D’après la rapide bande-annonce, ces actions en question sont sûrement l’inondation du dernier étage d’un building, l’utilisation d’un aimant géant pour désarmer les ennemis, on encore de nombreux dégâts causés par leurs interventions, un peu partout dans le monde, et même en Europe.

Aux côtés de Ryan Reynolds, « 6 Underground » compte également sur Dave Franco (The Disaster Artist), Mélanie Laurent (Inglourious Basterds), Ben Hardy (Bohemian Rhapsody), Corey Hawkins (Straight Outta Compton) et Adria Arjona (Triple Frontier).

« 6 Underground » sera disponible sur Netflix dès le 13 décembre prochain, pour patienter, vous pouvez visionner attentivement la bande-annonce qui annonce un film explosif (c’est le moins que l’on puisse dire).

Alors que Netflix va devoir faire face à de nouveaux concurrents de taille comme Disney+ et Apple TV+, le géant américain ne se démonte pas et continue de se concentrer sur son développement. De plus en plus, Netflix réussit à réunir de grands noms du cinéma. Récemment, la sortie de « The Irishman » le film qui raconte l’histoire de la pègre américaine sur plusieurs décennies. Pour ce faire, Scorsese a eu recours à des procédés technologiques très coûteux afin de rajeunir Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. « The Irishman » est déjà favori pour les Oscars.