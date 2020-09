The Social Dilemma : ce nouveau documentaire Netflix pointe la face sombre des réseaux sociaux

Risque de dépendance, dépression et anxiété accrue, manipulation et désinformation… Les mauvais côtés des réseaux sociaux sont régulièrement pointés du doigt et nous revenons souvent sur ces problématiques dans nos articles. Mais dans The Social Dilemma (Derrière nos écrans de fumée en Français), Jeff Orlowski va bien plus loin. L’idée sous-jacente du documentaire est très claire : ces dysfonctionnements ne sont pas de simples accidents mais proviennent bien d’une volonté assumée de manipuler les comportement des utilisateurs.

Les algorithmes de Facebook, Instagram, Twitter ou encore Google sont donc conçus pour apporter au cerveau humain la dose de dopamine nécessaire pour le rendre accro. Sur les plateformes, tout est fait pour retenir l’attention des utilisateurs le plus longtemps possible et générer un maximum de revenus publicitaires. Les notifications, likes, tags et autres recommandations nous maintiennent toujours en tension sans que l’on en ait toujours pleinement conscience.

Radicalisation politique et perte d’estime de soi

Cette analyse n’est en soi pas une grande révélation mais les propos tenus sont d’autant plus crédibles qu’ils proviennent des concepteurs de ces algorithmes. D’anciens salariés de Facebook, Google, Instagram et Pinterest livrent des éléments passionnants. Certains affirment qu’ils n’avaient pas toujours conscience de ce qu’ils faisaient. Ainsi, l’un d’entre eux qui a travaillé à la mise en place des likes sur Facebook, précise qu’il ne souhaitait qu’apporter de l’amour. Cruelle ironie lorsqu’on sait que cette fonctionnalité est aujourd’hui critiquée pour ses conséquences sur la santé mentale des adolescents.

Très bien conçu, The Social Dilemma alterne entre une partie documentaire et des scènes de fiction qui montrent les conséquences des réseaux sociaux sur une famille américaine. On peut voir à quel point ces derniers peuvent être un vrai problème dans la construction d’une jeune adolescente ou encore entraîner une forme de radicalisation politique chez certains.

L’ensemble est donc accablant pour les géants du web, mais plusieurs intervenants gardent néanmoins espoir. Il semble en effet qu’une bonne régulation soit encore possible et permette de conserver les effets positifs des plateformes, tout en repoussant les effets négatifs. D’autres prônent au contraire des mesures très énergiques, un démantèlement, voire une interdiction, et ne croient pas une seconde que la solution puisse venir des très grandes entreprises, trop occupées à accumuler des profits pour parvenir à changer de paradigme.