The Suicide Squad : un film garanti sans influence du studio ?

Le film Suicide Squad de David Ayer ne restera pas vraiment dans l’histoire pour de bonnes raisons. Malgré tous les espoirs que l’on pouvait placer sur le long-métrage, il a au final été charcuté. Selon son réalisateur, ce serait d’ailleurs en grande partie la faute aux studio Warner Bros. Inspiré par le Snyder Cut, il a espéré avoir le droit de proposer « sa » version du film. Mais, cette ambition est rendue impossible par le fait que James Gunn ait été engagé pour faire un autre Suicide Squad, situé quelque part entre le reboot et la suite. Le réalisateur qui s’est taillé une réputation monstrueuse notamment avec les Gardiens de la Galaxie est donc aux manettes de ce nouvel opus. Il existe très logiquement la crainte que les studios recommencent à faire la même chose. Parmi les reproches qui ont été faits à la version de David Ayer figurait l’excès de sexualisation du personnage de Harley Quinn, mais aussi un Deadshoot en mode bisounours. On ne fera pas l’injure de mentionner le Joker qui est presque complètement absent du film.

Interrogé par un fan sur Twitter, James Gunn a donc tenu à rassurer tout le monde.

I can confirm #TheSuicideSquad is 100%, zero interference, no-holds-barred ME, &, again, I can't wait for you guys to get a glimpse of it at #DCFanDome. (Yes, I'm pimping FanDome a lot, but that's because I know how exciting it's going to be – for my film & other stuff too!😬) https://t.co/CClwKIi5nS

— James Gunn (@JamesGunn) August 4, 2020