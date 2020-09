The Suicide Squad : une série spin-off sur PeaceMaker

On s’en souvient, le premier film The Suicide Squad n’a pas forcément eu le succès escompté au cinéma. Mais, Warner Bros n’a pas jeté l’éponge et s’est lancé sur un second film, confié aux mains expertes de James Gunn, le génial réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Celui-ci a déjà promis aux fans un film qui serait fait sans aucune influence de la part du studio. Mais cela n’empêche visiblement pas l’entreprise de faire preuve d’un certain optimisme. C’est ce que l’on apprend à travers une annonce relayée par le Hollywood Reporter.

The Suicide Squad, un spin-off pour John Cena

De la même façon que The Batman avec Robert Pattinson aura le droit à un spin-off lié à la police de Gotham City, The Suicide Squad aura donc aussi son film, destiné à la plateforme de streaming de HBO, HBO Max.

L’idée est de se concentrer sur PeaceMaker, le personnage joué par John Cena. Véritable anti-héros, le personnage utilise uniquement des armes à feu et de la technologie. L’acteur reprendrait bien entendu son rôle, mais il devrait aussi être accompagné par James Gunn. Le réalisateur serait aux manettes du côté du scénario de la série, mais aussi pour la mise en scène de plusieurs épisodes, dont bien entendu le pilote. Huit épisodes seraient au programme. Le premier montage du film aurait fait craquer Warner Bros pour le personnage de PeaceMaker.

Signe que le studio Warner Bros tient vraiment à James Gunn, le timing serait calé afin qu’il puisse assurer les prises de vue avant le tournage des Gardiens de la Galaxie Vol.3. C’est donc dès le début d’année prochaine que cela devrait commencer. C’est aussi une bonne nouvelle pour John Cena. En 2021, il apparaîtra aussi dans Fast and Furious 9.