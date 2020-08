The Third Day sur OCS : la bande-annonce très particulière de la nouvelle série de Jude Law

Il y a des séries sur lesquelles on sait déjà tout ou presque avant qu’elles ne soient diffusées. L’histoire fait peu de mystères et l’on devine déjà la direction que prendra l’histoire. Et puis il y a les autres, celles qui nous prennent à la gorge, nous saisissent au dépourvu… Dans ce registre, on aurait bien envie de mettre une petite pièce sur The Third Day, une mini-série pour HBO avec Jude Law et qui vient de se dévoiler en bande-annonce (à découvrir au pied de l’article).

The Third Day, plongée dans l’inconnu

Cette série offre un nouveau rôle sur le petit écran à Jude Law qui s’était déjà révélé saisissant dans son rôle pour The Young Pope puis The New Pope. L’histoire est celle d’un homme qui échoue sur une île au large du Royaume-Uni. Il y découvre les traditions surprenantes et ancestrales des habitants qui y vivent, jusqu’à en découvrir le terrible secret. La série mettra ensuite en scène Naomie Harris qui sèmera le trouble dans la petite communauté lors de son arrivée.

Six épisodes sont prévus, divisés en deux parties avec trois épisodes de chaque côté. La série pourrait bien rappeler quelques souvenirs à ceux qui sont fans de Lost ou The Leftovers.

Le casting se révèle plutôt séduisant puisque l’on y trouve aussi Katherine Waterston, Emily Watson ou encore Paddy Considine. Cette série devait initialement arriver sur nos écrans au mois de mai. Mais, la crise sanitaire liée au coronavirus est passée par là et le programme a été repoussé de quelques semaines. C’est à partir du 14 septembre qu’elle sera finalement diffusée aux États-Unis. 24 heures plus tard, on pourra la découvrir en France sur OCS. Rendez-vous dans quelques semaines pour en savoir plus.