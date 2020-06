The Last of Us : la série HBO chapeautée par les équipes de Chernobyl

Dans quelques jours, la PS4 va accueillir l’un de ses derniers représentants, avec la sortie très attendue de The Last of Us Part 2, qui devrait constituer l’un des plus gros jeux de la console de Sony. Outre le jeu vidéo, la licence The Last of Us va également être déclinée en série TV, avec un partenariat entre le diffuseur HBO, et le développeur Naughty Dog.

Les auteurs de Chernobyl pour le premier épisode de The Last of Us

Une série qui devrait se charger de retranscrire au mieux l’ambiance post-apocalyptique du jeu, après une pandémie provoquée par un champignon. Quoi de mieux pour cela que de faire appel à Craig Mazin et Johan Renck, tous deux aux commandes de la série Chernobyl ?

En effet, Craig Mazin, créateur de la série, et Johan Renck, réalisateur des 5 épisodes de Chernobyl, vont avoir la responsabilité de mettre en place le tout premier épisode de la série The Last of Us. Rappelons que l’équipe de Naughty Dog supervisera de très près la production, avec notamment Neil Druckmann, co-président, scénariste et game director des deux jeux The Last Of Us, qui se chargera du scénario et de la coproduction de la série.

Il s’agira évidemment d’une exclusivité HBO, avec une adaptation qui pourrait bien créer la surprise, l’univers de The Last of Us étant particulièrement riche, et les thèmes abordés étant très nombreux. Ce n’est pas la première fois qu’un jeu vidéo est décliné en série TV, puisque récemment, c’est Netflix qui proposait la série The Witcher, inspirée de la saga littéraire et vidéoludique du même nom.

Concernant la série The Last of Us, on attend désormais de connaitre le casting, avec évidemment une attente toute particulière pour ceux qui auront la lourde tâche d’incarner à l’écran les personnages d’Ellie et de Joel. Affaire à suivre donc.