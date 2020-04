The Walking Dead : deux saisons et puis s’en va ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la dernière saison de The Walking Dead. Si vous n’êtes pas à jour, mieux vaut donc passer votre chemin.

Et si la fin de la plus célèbre série de zombies actuellement diffusée était proche ? On le sait, le casting évolue. Après la disparition de Rick Grimes, c’est le personnage de Michonne qui a récemment fait ses adieux. Dans le même temps, une seconde série spin-off se prépare (World Beyond après Fear The Walking Dead) et des films sont aussi en préparation autour du personnage de Rick Grimes. Mais, jusque-là, la fin de la série principale ne semblait pas vraiment d’actualité.

Une date de péremption pour The Walking Dead ?

Selon We Got This Covered, le sujet commencerait à être évoqué très sérieusement de la chaîne AMC. Une nouvelle qui marque une vraie évolution stratégique alors que la série était soutenue contre vents et marées malgré les mauvaises options.

Oui mais voilà. L’an dernier, Robert Kirkman a terminé l’histoire du côté des comics. Ce qui veut dire que la matière première pour développer la série va, un jour ou l’autre, s’épuiser. Bien sûr, il est possible d’improviser, de développer de nouveaux arcs narratifs. Mais si l’exemple de Game of Thrones a bien montré quelque chose, c’est que la démarche composait une certaine part de risque.

Résultat, AMC réfléchirait à mettre fin à la série principale, sans toucher aux spin-offs ni aux films bien entendu. La décision n’est pas encore actée, mais elle revient avec insistance. A l’heure actuelle, la saison 11 a déjà été confirmée. Il est probable qu’une annonce soit faite en fin d’année, lorsque la saison 12 sera commandée. Les rumeurs parlent en effet de deux nouvelles saisons, rien de plus. Depuis 2014, on sait que l’histoire était prévue au moins jusqu’à la saison 12 et on sait qu’il reste encore 4 livres. Ce ne semble donc pas complètement fou de donner du crédit à cette information. Affaire à suivre.