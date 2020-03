The Walking Dead : l’histoire de Michonne n’est sans doute pas terminée

Attention, l’article suivant contient un spoiler sur l’épisode 13 de la dernière saison de The Walking Dead. L’information est déjà connue de beaucoup de fans, mais dans le doute, soyez à jour avant de nous lire !

On vous en avait déjà parlé il y a quelques semaines. The Walking Dead vient de perdre un personnage central. Concrètement, à l’occasion de l’épisode 13 de la saison 10, c’est tout simplement Michonne qui a fait ses adieux au show. Mais elle n’est pas morte, simplement partie sur les traces de Rick Grimes. Or, on sait que l’acteur qui incarne ce dernier, n’est pas mort, simplement il est parti avec un autre groupe. Une histoire qui devrait notamment être développée à travers les films. Or, le personnage de Michonne pourrait le retrouver…

Michonne et son histoire d’amour

C’est ce qu’a expliqué Angela Kang dans Entertainment Weekly. précisant toutefois que ce ne serait pas du côté de la série que ses aventures se dérouleraient.

J’espère vraiment que ces deux-là seront réunis. Je peux dire qu’il y a la promesse d’une nouvelle histoire à venir, c’est clair. Mais ce n’est plus mon domaine…

C’est du domaine de Scott Gimple concrètement, qui est devenu le responsable de la franchise The Walking Dead au sens large et gère les films qui sont en préparation.

Or, celui-ci, dans une interview relayée par TV Guide, a clairement laissé entendre que c’est aussi son intention, même si rien n’est encore définitif. Pour cela il s’appuie sur le moment très fort avec les bottes.

Rick Grimes n’abandonnerait pas ses bottes aussi facilement ! l y a une histoire là-dessous et Michonne pourrait y aller. Son histoire n’est pas terminée. Nous étions heureux de conclure l’histoire de son personnage, en quelque sorte, tout en ouvrant cette porte.

Danai Gurira, l’interprète de Michonne ne dit pas non… Autant dire que cela sent très bon !