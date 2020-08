The Walking Dead : le « dernier » épisode de la saison 10 sera diffusé le 4 octobre (avant six épisodes en 2021)

En début d’année, la production de la série The Walking Dead confirmait que le dernier épisode de la saison 10 n’allait pas pouvoir être diffusé à temps… Ce dernier avait ainsi été reporté à la fin de l’année, sans plus de précision. Aujourd’hui, les fans seront sans doute ravis d’apprendre que ce dernier épisode, baptisé « A Certain Doom », sera diffusé le 4 octobre.

Un dernier épisode… mais pas vraiment

Toutefois, il ne s’agira pas réellement du dernier épisode de la saison 10, puisque Angela Kang a confirmé la diffusion de six épisodes supplémentaires (intégrés à la saison 10), au début de l’année 2021. Pour faire saliver les fans, il est d’ores et déjà possible de visionner les trois premières minutes de ce « dernier » épisode de la saison 10.

Evidemment, pour éviter toute forme de spoil, on vous déconseille fortement de regarder la vidéo ci-dessus, cette dernière confirmant notamment le retour d’un certain personnage. A noter que le spin-off de la série, à savoir Fear The Walking Dead, reprendra pour sa part le 11 octobre, soit une semaine après la diffusion de cet épisode « A Certain Doom ».

La saison 11 pas avant (fin ?) 2021

Evidemment, la diffusion exceptionnelle le 4 octobre de cet épisode de The Walking Dead confirme également le report à 2021 de la saison 11. En effet, la nouvelle saison de The Walking Dead ne pourra pas démarrer, comme c’est la tradition, en octobre, et il faudra sans doute patienter encore de longs mois avant de pouvoir découvrir le premier épisode de la saison 11.

Selon Greg Nicotero, réalisateur de l’épisode « A Certain Doom » : « C’est l’un de mes épisodes préférés de la saison ! Cela nous donne tellement d’ambition pour la saison 11 que c’est un peu angoissant pour moi de ne pas pouvoir en parler… Les deux dernières minutes du final sont juste folles… C’est hallucinant ! » Verdict le 4 octobre prochain donc.