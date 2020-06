The Walking Dead : un final éblouissant pour la saison 10 ?

Attention, l’article suivant contient quelques spoilers sur la saison 10 de The Walking Dead. Si vous n’êtes pas à jour, mieux vaut arrêter votre lecture…

Et oui, il y a encore des gens qui regardent The Walking Dead. La série lancée par AMC et inspirée des célèbres comics n’a bien sûr plus le lustre de ses premières saisons. Mais, la 10e qui prend des vrais risques, notamment avec le départ d’un personnage emblématique, partait sur des bases séduisantes. Mauvaise nouvelle, en raison de l’épidémie de coronavirus, elle n’est pas terminée. Les équipes doivent encore terminer la post-production et l’épisode a donc été repoussée à une date inconnue. Il devait initialement être diffusé début avril ! Pour faire patienter les fans, on a le droit à de très belles promesses.

The Walking Dead, un épisode final XXL pour la saison ?

C’est le réalisateur de l’épisode, Greg Nicotero, qui a ainsi teasé le final de l’épisode nommé « Certain Doom ». Celui qui travaille sur The Walking Dead depuis la première saison et aussi sur Fear the Walking Dead, se montre particulièrement enthousiaste.

C’est l’un de mes épisodes préférés de la saison ! Cela nous donne tellement d’ambition pour la saison 11 que c’est un peu angoissant pour moi de ne pas pouvoir en parler… Les deux dernières minutes du final sont juste folles… C’est hallucinant !

Dans la suite de son interview, il donne quelques détails supplémentaires, notamment le fait que les survivants devront faire face à une horde de milliers de zombies. Des images démesurées qui pourraient bien faire penser à la fameuse bataille de Winterfell dans la dernière saison de Game of Thrones. Par ailleurs, les histoires de nombreux personnages vont avancer. L’histoire devrait être observée à partir des points de vue de Daryl, Negan, Beta ou encore Carol.