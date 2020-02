The Walking Dead : ce personnage central qui va bientôt disparaître

Attention, l’article suivant contient quelques spoilers sur la saga The Walking Dead. Si vous n’êtes pas à jour, mieux vaut peut-être arrêter votre lecture.

La saga The Walking Dead poursuit son développement, avec des spin-offs mais aussi avec des films. Mais, la série principale, dont la onzième saison sera diffusée en fin d’année a connu de nombreuses évolutions. Parmi celles-ci, on peut trouver la disparition de Carl Grimes, et bien sûr de son père Rick Grimes. Mais une autre devrait bientôt disparaître.

Michonne va faire ses adieux à The Walking Dead

En effet, Danai Gurira, l’actrice qui interprète Michonne, s’apprête à faire ses adieux à la saga The Walking Dead. Il faut dire que depuis ses débuts, elle a notamment explosé grâce à Godzilla vs Kong et son rôle d’Okoye, dans l’univers Marvel, (la guerrière qui est le bras droit de Black Panther).

Son départ semble peu ou prou inéluctable, reste à savoir comment le gérer. Or, cela devrait à priori intégrer Rick Grimes. Si tout le monde pense qu’il est mort durant la saison 9 après avoir protégé sa communauté, il a en fait été secouru. On sait donc que Andrew Lincoln va reprendre son rôle, notamment du côté du cinéma. Mais on ignore pourquoi il n’est pas revenu avec Michonne. Celle-ci a eu du mal à passer à autre chose, se concentrant notamment sur Judith pour y parvenir.

Mais alors que son départ est acté, on s’interroge sur le comment. Or, si la tuer pourrait sembler une évidence, les auteurs pourraient plutôt opter pour une fin ouverte, laissant ainsi l’opportunité d’un retour sur le petit ou le grand écran. A plus forte raison alors qu’elle est désormais une actrice centrale de la saga. La solution pourrait donc être de l’envoyer rejoindre Rick, d’une façon ou d’une autre. A suivre.