The Walking Dead : on en sait un peu plus sur les films

La série originale The Walking Dead va bientôt fêter ses 10 ans. Lancée en octobre 2010 sur AMC aux Etats-Unis, elle a donné naissance à un univers complet à la télévision (basé sur les comics, précisons-le). Après un premier spin-off à succès, un second se profile. Surtout, c’est désormais du côté des films que l’avenir se dessine. Si un opus sur les origines de Negan fait rêver Jeffrey Dean Morgan, c’est bien Andrew Lincoln, l’acteur qui joue Rick Grimes qui tient la corde.

The Walking Dead, quel lien entre séries et films ?

Trois films sont en effet au programme, avec l’acteur au centre de l’intrigue. Une accélération sensible pour The Walking Dead qui va poser de nouveaux défis d’un point de vue de l’unité de l’histoire. L’objectif, déjà mis en avant pour le nouveau spin-off : The Walking Dead : World Beyond est de jouer sur les temporalités, tout en maintenant l’ensemble de façon cohérente. Fear The Walking Dead avait déjà réussi à merveille sa connexion avec la série principale.

Interrogé par Entertainment Weekly, Scott Gimple, le réalisateur de la série est notamment revenu sur le sujet, évoquant dans un premier temps le futur spin-off.

Techniquement, World Beyond est un peu derrière la saison 10. Mais pas de beaucoup, pas suffisamment cependant pour que les gens le remarque. Les deux séries ne sont pas loin d’être simultanées.

Mais ce qui fascine bien entendu le plus les fans à l’heure actuelle ce sont les films et les fameux hélicoptères. Mais, il met à ce niveau-là un petit bémol .

Le film touchera évidemment à quelques uns de ces aspects avec Rick qui est manifestement dans l’un de ces hélicoptères. World Beyond et le film traitent des mêmes choses mais ne sont pas, au fond, totalement interconnectés.

Si les fans hardcore pourront le regretter l’ambition est aussi de pouvoir proposer des œuvres qui peuvent se voir sans avoir regardé l’ensemble auparavant.