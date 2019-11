Le nouveau spin-off de The Walking Dead se révèle

L’univers de The Walking Dead n’a pas encore fini de s’étendre. Si honnêtement la série principale a connu une sérieuse baisse de qualité durant les dernières saisons, le premier spin-off, a lui été une réussite. C’est sans doute le succès de Fear The Walking Dead qui a incité les studios à décliner à nouveau l’univers de zombies le plus fameux actuel. on va donc avoir le droit à une nouvelle série qui nous proposera un univers foncièrement différent.

The Walking Dead file vers le futur

L’idée de ce nouveau programme The Walking Dead nous éloigne beaucoup des deux séries actuelles. L’objectif est en effet de nous proposer un monde se déroulant 10 ans après le début de l’invasion zombie. Les personnages majeurs seront des jeunes adultes qui n’ont jamais connu le monde sans les zombies, qui n’ont pas de souvenir de cette époque durant laquelle, les humains se concentrent sur le fait de survivre et non de vivre.

Jusque-là, les informations étaient encore parcellaires, même si on a déjà eu le droit à un premier trailer aux allures de camps de vances pour boy-scouts post-apocalyptiques.

Mais, on ignorait notamment le nom de la série. Jusque-là, certains annonçaient qu’elle serait nommée « The Walking Dead : Monument ». Mais, le titre officiel sera finalement « The Walking Dead : World Beyond », (le monde au-delà pour ceux ne parlant pas la langue de Shakespeare). La série sera diffusée à partir du printemps 2020, mais on ignore encore avec précision quelle sera la date. AMC a aussi profité de l’occasion pour dévoiler un nouveau teaser, qui permet de voir la présence de Julia Ormond, même si on ignore encore quelle sera son rôle. Au vu de son uniforme, de l’hélicoptère et des soldats, elle devrait toutefois être une dirigeante importante.