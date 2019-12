The Walking Dead : Pourrait-on avoir un film sur les origines de Negan ?

On l’a découvert dans le dernier épisode de la saison 6 de The Walking Dead. Mais, Negan, le personnage incarné à l’écran par Jeffrey Dean Morgan est très vite passé à la postérité, haï ou adoré par les fans, d’un épisode et surtout d’une saison à l’autre. On peut facilement le considérer aujourd’hui comme un des personnages les plus reconnaissables. Mais pourrait-il obtenir plus ? Notamment du côté des films The Walking Dead qui se développent en même temps que les spin-offs ? Il ne dirait pas non.

Negan, comment en est-il arrivé là ?

On le sait depuis plusieurs mois maintenant, les zombies de The Walking Dead vont se développer à travers trois films, pour aller au-delà d’une série dont les audiences auraient tendance à faiblir. Les films devraient notamment se concentrer sur le devenir de Rick Grimes, le personnage incarné par Andrew Lincoln qui a quitté la série depuis un certain temps. Mais Negan / Jeffrey Dean Morgan voudrait bien se joindre à l’aventure.

Interrogé par un fan sur Twitter pour savoir si cela pourrait l’intéresser, il a répondu que oui, mais qu’il préférerait surtout son propre film, basé sur le comic de Kirkman. Dans cet opus, on pouvait découvrir le passé de Negan comme professeur de gym, et comment il est devenu l’homme qui manie Lucille. Il s’agit d’un prequel qui n’est de fait pas lié à l’histoire principale de The Walking Dead du côté des livres.

Well yeah. Not sure what the deal is with those films though. Waiting like you to hear about ole Ricky Grimes movie. I have my own thing for POSSIBLE films. I’m still holding out for negan story… based on @RobertKirkman graphic novel. Id LOVE to film that. LOVE LOVE LOVE. — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) November 30, 2019

Pour les curieux, en France, Delcourt, l’éditeur historique de la saga le propose à la vente depuis la fin de l’année dernière. Une oeuvre incontournable, malgré quelques coups de crayons parfois maladroits et surtout, l’idéal pour patienter avant un éventuel spin-off.

Alors que les zombies auraient quelque peu tendance à disparaître de la série The Walking Dead, ce serait sans doute l’occasion d’en revoir à profusion.