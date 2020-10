The Walking Dead : alors que vaut vraiment cet épisode final de la saison 10 ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur le dernier épisode de la saison 10 de The Walking Dead. Si vous n’êtes pas à jour, mieux vaut aller lire les détails sur ce que pourrait réserver la 11e saison.

On en avait entendu monts et merveilles. Ce dernier épisode de la saison 10, avant six épisodes en 2021, allait être particulièrement éblouissant. On allait en prendre plein les yeux. Mais, le résultat est-il à la hauteur de nos attentes ? On l’a regardé pour vous.

The Walking Dead peine à se renouveler

C’était un épisode que l’on aurait dû découvrir au printemps. Mais, en raison de la crise de coronavirus, le season finale de The Walking Dead a été quelque peu retardé. Il s’agit d’un épisode crucial puisqu’il devait introduire la saison 11, qui sera aussi la dernière de la série.

En mars, The Walking Dead avait laissé nos héros en difficulté face aux Chuchoteurs. Une bataille frontale se profilait entre les survivants et une horde infiltrée par le groupe désormais menée par Beta après la mort d’Alpha tuée par Negan. On s’attendait à une bataille de grande ampleur avec de lourdes pertes des deux côtés.

Mais, l’épisode se révèle finalement décevant puisque, soyons honnêtes, le groupe ne semble jamais être vraiment en difficulté ni en danger et aucun personnage important ne perd la vie du côté des Survivants. Bien entendu, l’épisode pourrait bien être victimes des fortes attentes que l’on avait. Mais, de façon générale, c’est l’arc narratif des Chuchoteurs qui s’est révélée être particulièrement décevant, souvent téléphoné. Le retour de Maggie, qui n’était plus une surprise en raison des teasers, se révèle aussi frustrant par son manque d’explications.

L’épisode est pourtant sauvé par les dernières secondes à l’écran, quand le petit groupe mené par Eugène se retrouve face à une nouvelle communauté, beaucoup plus moderne et mieux armée. Amie ou ennemie ? Il faudra attendre pour le savoir..