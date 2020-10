The Walking Dead : World Beyond, on regarde ou on zappe le premier épisode du spin-off ?

Attention, l’article suivant contient de légers spoilers sur l’intrigue du premier épisode de The Walking Dead : World Beyond. Si vous ne voulez rien savoir, mieux vaut aller lire notre présentation de la série.

Le dernier épisode de la saison 10 de The Walking Dead vient d’être diffusé il y a quelques jours. « Hasard » du calendrier, c’est aussi le moment choisi par AMC et Amazon Prime Video pour dévoiler le premier épisode du nouveau spin-off. Après Fear the Walking Dead, l’univers des zombies s’étend dans une nouvelle direction, celle du futur avec The Walking Dead : World Beyond. Que vaut le premier épisode de cette nouvelle série ?

The Walking Dead : World Beyond, une série à voir ?

La série s’intéresse à une nouvelle génération de personnages, qui ont grandi dans des communautés protégées, après le début de l’épidémie zombie. Mais un groupe d’entre eux décide de se mettre en route pour un long voyage à travers le pays. Mais après un nombre déjà incroyable d’épisodes entre les deux séries, le genre des zombies a-t-il encore des choses à raconter ?

Autant vous le dire tout de suite, pour ceux qui recherchent la même ambiance, un peu sombre, que l’on trouve dans les autres programmes, ce n’est pas vraiment au menu. On est dans une série presque légère, pensée avant tout pour un public plus jeune. Même s’il est difficile de juger complètement à partir d’un simple épisode, on ne peut qu’être déçus de cette mise en bouche. Plutôt cheap visuellement, The Walking Dead : World Beyond surfe surtout sur des concepts éculés, déjà vus et revus au fil des différentes saisons des séries de zombies d’AMC. Comme le résume CNN, on se sent dans une série Disney Channel et il ne manque plus que les chansons entraînantes. Si Fear The Walking Dead avait réussi à connecter les personnages, on voit bien ici qu’il n’en sera rien, qu’on vit dans deux mondes différents. Et sans le lien émotionnel formé avec certains personnages, on risque d’avoir du mal à vouloir voir la suite…