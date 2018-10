The Walking Dead saison 9 : quel destin pour Rick Grimes ?

Attention, cet article est destinée aux personnes à jour sur The Walking Dead et notamment l’épisode 4 de la saison 9 ! Pour analyse complète de l’épisode, il suffit de visionner la vidéo ci-dessous.

Je me concentre ici sur les questions qui taraudent tous les fans de la série : Rick va-t-il mourir ? Rick va-t-il survivre à l’épisode 5, comment va-t-il quitter The Walking Dead ?

Mort de Rick : les fans s’interrogent

Les fans, en tous cas ceux qui restent, le dernier bastion de résistance qui a su encaisser une saison 8 ennuyeuse et ont persévéré jusqu’à maintenant, pour en être récompensés grâce à une nette amélioration de la qualité d’ensemble de la série.

En effet, dans la partie finale de l’épisode 4, Rick joue encore au héros, mais sans doute pour la dernière fois. De façon emblématique, c’est sur un cheval blanc que Rick part dans une ultime quête pour écarter le danger de ceux qu’il aime tout en refusant de sacrifier un pont symbolisant sa vision utopique d’une grande union des communautés.

Malheureusement, face à une foule de zombies (une horde de marcheurs dans le vocabulaire de la série) un cheval, c’est bien moins fiable qu’une moto. La fin d’épisode laisse donc Rick dans l’une des pires situations qu’on ait vu dans la série, empalé sur une tige métallique alors que deux hordes convergent vers lui…

Il semble évident que Rick ne mourra pas comme ça, ce serait bien trop évident, il faut encore quelques rebondissements. Angela Kang, la showrunner, a déclaré que les qualités de Rick seraient mises en avant une dernière fois dans l’épisode 5, ce qui laisse supposer qu’il se dégagera de la tige et reprendra son chemin pour attirer les marcheurs.

Les déclarations d’Angela Kang, showrunner

Même si on savait déjà qu’Andrew Lincoln, l’interprète de Rick, doit revenir en tant que réalisateur pour la saison 10, la porte d’un retour du personnage semble laissée entrouverte par Angela Kang dans de récente déclarations.

Elle a dit notamment que Rick est parti pour de bon pour la saison et que l’intention est bel et bien de mettre en scène son départ de la série. Toutefois, elle ajoute : « Qui sait de quoi demain sera fait, nous adorons notre Andrew et puisqu’il y a des sauts dans le temps, on ne peut jamais être sûr de ce qui pourrait arriver. »

En VO : « He is definitely out of the show this season. The intention is, this is his exit from the show.

« But who knows what time may bring. We always love our Andrew, so since we’ve got some time jumps you never know what might happen. »

Pour l’épisode 5, Angela Kang nous promet que le cran et la détermination de Rick seront à l’honneur, mais aussi un épisode plein d’aventure, de surprises et d’émotions.

Un dernier voyage… en hélico ou en barque ?

On sait déjà que Rick reverra de nombreux personnages essentiels de la série au gré des hallucinations qui accompagneront son voyage solitaire et sans espoir et notamment l’inoubliable Shane, mort en fin de saison 2.

Mais qui sait ? Si le groupe de l’hélicoptère souhaite récupérer une personnalité Alpha, quoi de mieux pour ce faire que de mettre la main sur Rick et de l’emporter alors qu’il sera entre la vie et la mort ?

Autre possibilité, Rick pourrait être emporté par le courant, en même temps qu’une horde de walkers qu’il décidera finalement d’attirer sur le pont, faisant le choix de finalement sacrifier sa vision du futur pour protéger les siens.

Ce qui est certain, c’est que le niveau d’attente sera très élevé pour cet épisode 5 qui s’annonce un peu comme un final avant l’heure. Reste à voir l’intérêt qui pourra survivre au départ de Rick et de ce point de vue, je pense que le pronostic vital de la série est au moins aussi alarmant que celui de son futur ex-personnage principal.