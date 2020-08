The Walking Dead : World Beyond – Et si l’épidémie avait un remède ?

C’est la série que l’on attend avec une impatience non dissimulée. Avec The Walking Dead : World Beyond, l’univers des zombies s’étend un peu plus avant le film attendu au cinéma avec Andrew Lincoln. L’idée de ce nouveau show ? Comme on l’a appris il y a plusieurs mois, la série nous plongera dans le futur, 10 ans après le début de l’épidémie zombie. Les principaux personnages de la série seront des jeunes adultes qui ont grandi après l’épidémie zombie. Mais, on vient d’apprendre une autre information pour le moins surprenante.

The Walking Dead : World Beyond, aux origines des zombies

Robert Kirkman, il y a quelques mois, avait fait une petite blague sur l’origine des zombies, évoquant des « spores spatiaux ». Derrière l’ironie se trouve pourtant un sujet qui intéresse de nombreux fans des univers de zombies. D’où viennent-ils ? Qu’est-ce qui a causé l’épidémie zombie ? The Walking Dead : World Beyond pourrait bien nous apporter un début de réponse. En effet, un personnage nommé Leo Bennett (joué par Joe Holt) qui travaille pour la fameuse Civic REpublic Military devrait occuper un rôle central de l’histoire. A la fois biochimiste et généticien, il travaille en effet à la recherche d’un remède. A l’occasion du Comic-COn @Home, il a dévoilé ce qui devrait être un axe majeur de la série.

Le Dr Bennett est un biochimiste et un généticien renommé. Il est brillant. Il se lance de manière claire et nette dans une mission pour essayer d’enseigner et de transmettre tout le savoir qu’il a acquis sur ce qu’il a découvert en essayant de guérir ce fléau, cette épidémie. Et il s’en va donc vers une autre communauté pour essayer de transmettre cette sagesse, ce savoir et ainsi les aider.

La question du remède n’est pas inédite dans l’univers de The Walking Dead. On y a déjà été confronté à plusieurs reprises, de façon légère et bien entendu sans réussite. Et si les choses changaient ?