Andrew Lincoln impatient de revenir dans The Walking Dead

Il a longtemps été un personnage central, si ce n’est le personnage majeur de l’univers de The Walking Dead. Andrew Lincoln qui incarne le personnage de Rick Grimes à l’écran était présent dès le premier épisode et jusqu’à la 9e saison. Si dans la série, tout le monde ou presque pense qu’il est mort et enterré, les téléspectateurs savent que ce n’est pas le cas. Le personnage a survécu et on sait désormais qu’il sera exploité au cinéma, dans un film dédié au personnage de Rick Grimes, avant éventuellement que le personnage de Michonne ne lui emboîte le pas. Mais, le temps semble long pour Rick Grimes.

Andrew Lincoln impatient de reprendre

C’est Scott Gimple, qui est désormais aux manettes de l’ensemble de la franchise The Walking Dead qui s’est confié sur le sujet dans une interview à ComicBook.com. L’occasion d’apprendre que l’acteur Andrew Lincoln est particulièrement impliqué dans le projet du film.

Il discute des idées avec nous. Il est très, très investi dans cette histoire. Cela le démange de pouvoir revenir.

L’équipe espère réussir à mettre à profit les délais causés par la pandémie de coronavirus pour améliorer le film à venir. Le film inspiré de la série The Walking Dead permettra de révéler aux yeux du grand public ce qui est arrivé au personnage de Rick Grimes. Il a été emporté à bord d’un hélicoptère, une vision pour le moins surprenante dans un monde dévasté. On sait déjà qu’il appartiennent à la CRM (République Civile du Midwest), une organisation gouvernementale qui a survécu. Ils sont aussi apparus dans Fear The Walking Dead et joueront un rôle dans The Walking Dead : World Beyond. Reste désormais à savoir quand le tournage va vraiment pouvoir reprendre.