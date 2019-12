The Witcher est déjà considérée comme l’une des meilleures séries de Netflix

La série The Witcher était l’une des séries les plus attendues de cette fin d’année, et certains médias n’ont pas hésité à comparer cette création originale de Netflix à la série Game of Thrones de HBO, immense succès de la décennie.

Quelques jours après la sortie de la première saison de The Witcher, les premières critiques tombent. Et la note de la série sur la base de données IMBD est également sortie.

Bien que The Witcher soit encore loin d’atteindre le score de Game of Thrones, la série se positionne déjà parmi les meilleures séries originales de Netflix.

Le nouveau Game of Thrones de Netflix ?

Comme le note le média américain Forbes, The Witcher a même, pendant une courte période, dépassé la note IMDB de toutes les autres séries du leader de la VOD.

Avec une note de 8,9, la nouvelle fantaisie médiévale se positionnait devant Stranger Things, House of Cards, Peaky Blinders, Narcos ou encore Black Mirror.

Cependant, au moment où nous écrivons ces lignes, cette note est déjà descendue à 8,8, la même que celle de Black Mirror et Narcos. Mais The Witcher reste donc l’une des meilleures séries proposées par Netflix.

En comparaison, la note de Game of Thrones est actuellement de 9,3.

Bien entendu, ces notes vont évoluer, au fur et à mesure que d’autres utilisateurs d’IMDB donnent leurs impressions. Et pour le moment, on ne sait pas combien d’abonnés Netflix ont regardé The Witcher, sachant que le service de streaming ne partage que rarement ce type d’information au public.