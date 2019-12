The Witcher, le super-héros que vous ne connaissiez pas

C’est le petit cadeau (anticipé) de Noël que beaucoup de fans attendent avec impatience. Le 20 décembre prochain, The Witcher, la série adaptée de l’oeuvre du roman Andrzej Sapkowski va débarquer Netflix. Une série qui s’annonce comme étant prête à battre des records, même si la comparaison avec Game of Thrones risque d’être parfois difficile à assumer. Pourtant, c’est ailleurs que l’acteur principal, Henry Cavill, va chercher ses références à l’heure d’établir son personnage dans l’imaginaire collectif. Celui-ci, notamment connu pour avoir incarné plusieurs fois Superman chez DC Comics va chercher dans ce qu’il connaît : les super-héros.

The Witcher, un héros entre Batman et Superman

La série va faire face dès son lancement à un problème de taille, le manque de connaissance de son univers auprès du grand public, même si cela n’a pas forcément posé de problèmes à l’oeuvre de George R.R. Martin. Mais pour toucher une audience large et généraliste, il est nécessaire d’invoquer des références populaires.

C’est son intervieweur, Kevin McCarthy qui lui a demandé de comparer les personnages de Superman et Geralt de Riv. En apparence, on pourrait considérer qu’ils n’ont pas grand chose à voir. Mais c’est parce que l’alchimie est plus complexe selon Henry Cavill. Il considère en effet que le personnage central de The Witcher est « comme un mélange de Superman et de Batman. Il est plus fort, plus grand, plus rapide, mais il est aussi très bon pour faire un un travail de détective. »

Pour ceux qui l’ignorent, Henry Cavill est un fan de l’univers de Superman et de celui de The Witcher. Une double appétence plutôt poussée qui lui permet donc de jeter un regard assez avisé sur ses personnages. De quoi rassurer les fans à l’aube d’un lancement qui s’annonce déjà comme étant décisif pour la franchise. Mais les premières images sont rassurantes.