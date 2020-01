The Witcher, l’auteur livre son avis sur la série

C’est la série événement de ces dernières semaines sur Netflix. The Witcher est déjà considéré comme l’une des meilleures séries de la plateforme de streaming. Si Geralt de Riv ne pourra jamais espérer rivaliser avec la série Game of Thrones, il a déjà placé la barre plutôt haut, notamment en attendant le Seigneur des Anneaux sur Amazon. Mais qu’en pense Andrzej Sapkowski, l’auteur de la saga originale ?

Alors que la saison 2 de The Witcher est déjà attendue avec impatience, c’est Lauren Schmidt, la créatrice qui assurera la suite. Netflix lui a fait une confiance aveugle sur ce dossier puisque la suite était déjà commandée avant même la sortie sur Netflix. Mais, le premier élément qui plaît à Andrzej Sapkowski dans l’adaptation de son oeuvre n’est pas du côté de l’histoire. C’est Henry Cavill, le Superman de DC Comics choisi pour incarner le personnage principal qui a ses faveurs, comme il l’explique à People.

J’étais plus que satisfait de l’apparence de Henry Cavill dans The Witcher. C’est un vrai professionnel. De même que Viggo Mortensen donna son visage à Aragorn, Henry donne le sien à Geralt – et il en sera ainsi pour toujours.