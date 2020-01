Pourquoi The Witcher ne sera jamais le nouveau Game of Thrones

Cet article ne contient pas de spoilers sur la série The Witcher, actuellement diffusée sur Netflix. Vous pouvez donc lire sans crainte ! En revanche, il y a bien des spoilers sur The Mandalorian.

La série The Witcher, est en ligne depuis le 20 décembre dernier. C’est un incroyable succès puisque l’on parle déjà de l’une des meilleures séries de Netflix. Soyons honnêtes, la qualité est vraiment au rendez-vous (la critique arrive dans quelques jours), les décors sont soignés, bref, on est plus que servis par le résultat. Mais, pour Netflix, l’ambition initiale était de se présenter comme un successeur potentiel de Game of Thrones. Et comme on le craignait déjà il y a quelques mois, à ce niveau, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Mais ce n’est pas la série qui est en cause.

The Witcher victime du binge-watching

Game of Thrones, comme Mandalorian plus récemment, possédaient quelque chose que The Witcher n’a pas de son côté : le temps. On enchaîne la série, comme on mangerait des frites. L’un après l’autre, avec gloutonnerie, dans un binge-watching assumé et jouissif sur le moment. On se réjouit même de ne pas devoir attendre une semaine pour découvrir la suite des aventures du personnage joué par Henry Cavill.

Mais, si la série est populaire, c’est aussi cette attente qui lui fait défaut. Imaginez pouvoir voir une saison complète de Game of Thrones le même jour. Adieu les conversations, les théories par centaines et le buzz sur le long terme que la série de HBO a pu construire. Avec The Mandalorian, l’effet buzz connu par « Bébé Yoda », n’aurait pas eu la même avec une série visionnée en binge-watching.

La diffusion complète de la série The Witcher a permis de faire durer le buzz quelques jours. Mais sur le long terme, ce n’est pas à son avantage. La stratégie habituelle de Netflix ne fonctionne pas avec tous les programmes. Et s’il était temps de faire une petite révolution ?