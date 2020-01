The Witcher : un spin-off serait (déjà) au programme

L’information était déjà revenue de façon insistante avant même la mise en ligne de la première saison de The Witcher. Mais on peinait quelque peu à y croire, tant le projet semblait fou. Il semblerait que ce soit désormais confirmé. Netflix a confirmé qu’un film d’animation sur l’univers du Witcher était en préparation. Baptisé « Nightmare of the Wolf » (le Cauchemar du Loup), il constituera une première étape dans le développement de l’univers de The Witcher sur Netflix. Au vu du succès de la série, cela pourrait bien ne pas être la dernière.

Des informations encore rares sur ce projet The Witcher

Derrière cette annonce remarquée, pour l’heure c’est peu ou prou le vide. On sait tout de même que Lauren S. Hissrich, showrunneuse de la série principale est encore aux manettes. Elle sera appuyée du scénariste Beau DeMayo qui a déjà écrit le scénario de la première saison. Du côté de l’animation, c’est le studio Mir qui a été choisi. Pour ceux qui ne sont pas familiers du genre, c’est l’équipe qui est déjà derrière les séries Voltron : le Défenseur Légendaire et la Défense de Korra.

Si on peut espérer la présence vocale d’Henry Cavill, fan de l’univers de The Witcher et dont la performance est très largement saluée, y compris par Andrzej Sapkowski, rien n’est encore sûr. L’histoire devrait selon Netflix « explorer une nouvelle menace face au continent ». Pour le reste et notamment une éventuelle date de mise en ligne sur Netflix, il va encore falloir s’armer de patience.

Mais à ceux qui doutaient du potentiel de The Witcher pour le grand public, Netflix confirme avoir sans aucun doute trouvé sa franchise à succès. Gare toutefois à ne pas trop abuser de la poule aux oeufs d’or.