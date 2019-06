TheC64 : le Commodore 64 (le vrai !) revient bientôt en boutiques

Et alors que revoilà le Commodore 64

En fin d’année dernière, cédant à la mode des consoles « Mini », Koch Media lançait en France « The C64 Mini » une réplique à la fois miniature et moderne du Commodore 64. Un modèle qui permettait alors de (re)jouer à 64 « grands » jeux de l’époque, préinstallés dans la mémoire de la machine. En cette fin d’année 2019, ce même Commodore 64 sera de retour, en mais en « taille réelle » cette fois.

Convaincu du potentiel de ce personnal computer emblématique du début des années 80, Koch Media va donc proposer le 5 décembre prochain en boutiques TheC64. Pas de version « Mini » cette fois, puisqu’il s’agira de retrouver une réplique taille réelle de la bête, avec son fameux clavier complet et fonctionnel. Le tout pourra être relié à n’importe quel écran récent, via une prise HDMI. A noter que ce modèle embarquera un total de 4 ports USB.

64 jeux à bord

Mis au point par Retro Games, ce TheC64 permettra d’utiliser 3 modes différents. On pourra donc opter pour le mode original C64 BASIC, le mode VIC20 BASIC ou encore le mode Games Carousel. C’est ce dernier qui donnera accès aux 64 jeux en mémoire, auxquels on pourra choisir de jouer en 50 ou 60 Hz, tout en profitant de filtres CRT et de modes d’affichage optionnels.

Parmi les jeux inclus, on retrouvera California Games, Paradroid et Boulder Dash, mais aussi Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha, Gridrunner, Galencia, ou encore Planet of Death.

Ce nouveau TheC64 sera lancé le 5 décembre prochain en boutiques, et sera affiché au tarif de 119,99 euros. Reste à savoir maintenant s’il y a une réelle demande autour d’un tel produit, qui a indiscutablement marqué de son empreinte l’Histoire du jeu vidéo, mais qui reste nettement moins charismatique qu’une NES, qu’une Super Nintendo, ou qu’une MegaDrive, dont la version Mini sera d’ailleurs lancée en septembre.