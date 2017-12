Un thème « retro » PS2 bientôt disponible pour la PlayStation 4

Pour la fin d’année, Sony va proposer de mettre toujours un peu plus de PlayStation 2 dans nos PS4. Explications.

De la PS2 dans votre PS4

Parmi les fonctionnalités proposées par la PlayStation 4 de Sony, on retrouve les Thèmes, une options qui permet de customiser intégralement l’interface de la machine, à l’effigie d’un jeu, d’un personnage, d’une licence… Des thèmes à télécharger directement via le PS Store, et qui sont parfois proposés avec les versions collectors de certains titres. Pour la fin d’année, Sony annonce la disponibilité d’un nouveau thème dynamique, baptisé Legacy Dashboard, qui fera la part belle… à la PS2 !

En effet, ce nouveau thème, mis au point par Truant Pixel, se charge de recréer l’ambiance visuelle et sonore si caractéristique de la PS2, celle pour laquelle nous nous sommes tous battus en l’an 2000. Selon les développeurs, le thème profite d’animations très travaillées, pour se rapprocher au maximum des sensations procurées à l’époque par la console de Sony. Les créateurs assurent que le thème a été optimisé à la fois pour les écrans Full HD, mais aussi pour les dalles 4K et les Smart TV OLED. Côté son, il s’agira des fichiers audio originaux, retravaillées en haute qualité. Excellent ! Seul le logo PS2 sera absent de ce thème dynamique, pour d’obscures raisons de droit.

Toujours selon Truant Pixel, ce thème spécifique fera forcément resurgir de (bonnes) vieilles émotions vidéoludiques chez les joueurs ayant connu la console d’origine. Un thème qui sera disponible dès le 6 décembre, et facturé au tarif de 2,99 dollars tout de même. Retro oui, mais gratuit non !

A noter qu’à cette même date, Sony déploiera sur le PS Store l’intégralité des jeux Jak & Daxter. Si le premier opus est déjà disponible, on pourra alors profiter de Jak II, Jak 3, ainsi que Jak X Combat Racing. Chaque titre sera proposé au prix de 14,99 dollars, avec la possibilité de profiter d’une petite ristourne en cas d’achat du lot complet, alors facturé 39,99 dollars. Une bonne opportunité pour les joueurs de (re)mettre la main sur cette excellente saga, mise au point par Naughty Dog, à l’origine également d’Uncharted ou encore The Last of Us. Pour les amateurs de jeux de plateforme d’antan, rappelons que Activision a lancé il y a quelques mois un certain Crash N’Sane Trilogy, qui propose des versions revisitées des trois premiers opus de la saga Crash Bandicoot.