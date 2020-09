ThinkPad X1 Fold : un premier PC pliable sous Windows 10 chez Lenovo

Depuis quelques mois maintenant, certains constructeurs ont fait le pari du smartphone pliable. C’est le cas de Samsung notamment, mais aussi de Motorola avec son Razr, dont la V2 est attendue très bientôt en boutiques. Du côté de chez Lenovo, on vient tout juste de mettre à jour la gamme ThinkPad, avec au catalogue, non pas un smartphone, mais un ordinateur pliable.

ThinkPad X1 Fold, l’ordinateur qui se plie

D’ores et déjà disponible en précommande auprès de Lenovo (à partir de 2 499 dollars), le ThinkPad X1 Fold se veut un ordinateur sous Windows 10, qui prend la forme d’une large tablette de 13,3″ de diagonale, permettant d’afficher une image 2K (1536 x 2048 pixels). Le tout est articulé autour d’une dalle OLED, et promet de « transformer à tout jamais votre manière de travailler, de jouer, de créer et de vous connecter ».

Dans les faits, cela se traduit par une tablette de 13″ qui peut donc se refermer sur elle-même (comme un livre), dont l’affichage pourra s’adapter en fonction de son utilisation. Il est tout à fait possible d’utiliser le ThinkPad X1 Fold en mode laptop, et d’utiliser la moitié d’écran inférieure comme un clavier tactile.

On peut aussi décider de poser le clavier Mini Keyboard pour plus de confort, ou encore déployer la totalité de l’écran OLED 13″, déployer le petit pied à l’arrière, et utiliser le clavier de manière déportée. Bien sûr, on peut aussi utiliser le ThinkPad X1 Fold comme un livre.

Sous le capot, le ThinkPad X1 Fold embarque la 11ème génération de processeurs Intel, sans oublier 8 Go de RAM, 256 de stockage SSD, et une batterie 50 Wh. Le tout se recharge tout simplement via un câble USB Type-C, et est animé par ce bon vieux Windows 10 Home 64. A noter que les Lenovo Mini Keyboard et Lenovo Mod Pen sont tous deux proposés en option.