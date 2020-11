TikTok : Charli D’Amelio, 16 ans, devient la première personnalité à atteindre 100 millions d’abonnés

Si vous ne connaissez pas Charli D’Amelio demandez aux plus jeunes de votre entourage, et observez leur réaction, personnellement c’est ma cousine âgée de 10 ans qui m’en a parlé pour la première fois. La curiosité m’a amené à faire quelques recherches à son sujet.

Du haut de ses 16 ans, Charli D’Amelio domine (avec sa soeur, Dixie D’Amelio, 44,6 millions d’abonnés) le phénomène TikTok. Charli Grace D’Amelio poste sa première vidéo sur TikTok le 30 mars 2019, en un peu plus d’un an, cette dernière compte de nombreux records à son actif, dont celui du plus grand nombre d’abonnés. La jeune femme devient la première à dépasser la barre des 100 millions d’abonnés sur TikTok.

2 fois plus d’abonnés que Will Smith.

Pour les plus vieux, qui ne parviennent pas réaliser ce que représente Charli D’Amelio, voici quelques chiffres plus parlants. Sur TikTok, cette Américaine encore inconnue il y a un peu plus de 1 an, compte deux fois plus d’abonnés que Will Smith, trois fois plus que Dwayne ‘The Rock’ Johnson, et quatre fois plus que Selena Gomez. Plus impressionnant encore, Charli D’Amelio dispose d’une communauté 5 fois plus importante que celle d’Ariana Grande, qui est la seconde personnalité la plus suivie d’Instagram (207 millions d’abonnés). Kylie Jenner et bien d’autres influenceuses ne peuvent pas lutter face aux soeurs D’Amelio.

TikTok confirme une fois de plus que cette plateforme est différente de ce que l’on a connu jusqu’à présent. À titre de comparaison, il a fallu 14 ans YouTube pour qu’une chaîne atteigne 100 millions d’abonnés. Il s’agit de T-Series les principaux rivaux de PiewDiePie.

Il s’agit d’un tournant historique pour Charli et sa famille, mais également pour la plateforme sociale gérée par la société chinoise Bytedance. Ce record tombe à pic, puisque Charli D’Amelio soutenue par son entourage familiale compte se détacher de TikTok pour tenter de nouvelles aventures comme le lancement d’un podcast, d’une chaîne YouTube, la publication de livres, et bien d’autres opérations commerciales.