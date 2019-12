TikTok chercherait un nouveau QG… très loin de Pékin

TikTok est une application relativement jeune. Pourtant dans le classement des apps les plus téléchargées sur App Store et Play Store durant la décennie, celle-ci est en septième position, derrière Skype et devant le navigateur UC Browser.

Cela montre à quel point la croissance de ce réseau social axé sur la vidéo (avec de la musique) a été rapide.

Aussi, la popularité de TikTok commence à inquiéter aux Etats-Unis. En effet, l’app n’est pas proposée par une société américaine, mais par ByteDance, qui est basé en Chine.

Il y a quelques jours, nous apprenions par exemple que l’US Navy a décidé d’interdire l’utilisation de TikTok sur les smartphones fournis par le gouvernement.

Et Washington aurait déjà débuté une enquête liée à la sécurité nationale sur cette application.

Le sénateur républicain Marco Rubio, très méfiant de la popularité de TikTok aux Etats-Unis, déclarait au mois de novembre : « Je demeure profondément préoccupé par le fait que toute plate-forme ou application détenue par la Chine ou ayant des liens directs avec la Chine, comme TikTok, puisse être utilisée comme un outil par le Parti communiste chinois pour étendre sa censure autoritaire des informations en dehors des frontières chinoises et collecter des données sur des millions d’utilisateurs sans méfiance. »

Bien entendu, ByteDance a toujours réfuté les accusations dont il fait l’objet.

Un QG mondial à Singapour, Londres ou Dublin ?

En substance, si TikTok est très populaire chez les ados et les jeunes adultes, le service a également un problème d’image, causé par le fait que son propriétaire est une entreprise chinoise.

Et pour remédier à cela, ByteDance envisagerait de créer un QG hors-Chine pour le réseau social TikTok.

C’est en tout cas ce qu’indique le Wall Street Journal dans un article publié il y a quelques jours.

Parmi les villes qui pourraient accueillir ce nouveau QG, il y aurait Singapour, Londres et Dublin. Aucune ville américaine ne serait incluse dans la liste.

ByteDance n’a cependant pas confirmé ces informations. Cité par le WSJ, un représentant de l’entreprise a simplement expliqué : « Nous avons été très clairs sur le fait que la meilleure façon de concurrencer sur les marchés du monde entier est de responsabiliser les équipes locales … TikTok a progressivement développé sa gestion dans les pays où il opère. »