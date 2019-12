Voici les 10 applications les plus téléchargées durant les années 2010

Dans quelques jours, nous dirons adieu aux années 2010. Et à cette occasion, la société App Annie a décidé de publier une petite rétrospective de la décennie, en partageant la liste des applications les plus téléchargées sur iOS et sur Google Play.

Ce classement est dominé par la société Facebook. En effet, les 4 applications les plus téléchargées sur mobile durant la décennie sont (dans l’ordre) Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram. Les applications de Facebook sont suivies de Snapchat et de Skype.

On remarquera également que malgré son lancement relativement récent, le réseau social Tik Tok figure déjà dans ce classement, à la septième place.

Le navigateur chinois UC Browser, YouTube et Twitter viennent clore le classement.

Les apps sur lesquelles les mobinautes ont dépensé le plus d’argent

App Annie a également publié une liste des 10 applications sur lesquelles les mobinautes ont dépensé le plus d’argent durant ces 10 dernières années. Et sans surprise, Netflix est en tête de ce classement, suivi de Tinder. En revanche, Spotify n’est qu’à la septième place.

Subway Surfer en tête dans la liste des jeux les plus téléchargés

En ce qui concerne les jeux vidéo sur mobile, App Annie indique que c’est le titre Subway Surfer qui a été le plus téléchargé durant cette décennie. « Cela pourrait surprendre certaines personnes de savoir que Subway Surfers était le jeu le plus téléchargé de la décennie, grâce à sa forte adoption en Inde, qui représentait plus de 15% de ses téléchargements (iOS et Google Play combinés) », indique App Annie sur son blog.

En revanche, lorsqu’on tient compte des revenus générés, c’est Clash of Clans qui se positionne en tête du classement. À titre de comparaison, Pokémon Go se situe à la huitième place.

App Annie indique également que le marché des jeux et des applications mobiles est toujours en pleine croissance et que cela devrait continuer en 2020. « Cette décennie a été une période de croissance remarquable pour l’économie mobile. Avec une augmentation de 5% des téléchargements et une croissance de 15% des dépenses de consommation (hors Android tiers) d’une année sur l’autre en 2019, cela devrait se poursuivre en 2020 », explique l’entreprise.