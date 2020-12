TikTok dévoile les 100 vidéos qui ont marqué 2020

Après le raz de marré de Spotify Wrapped 2020, c’est désormais au tour de TikTok de faire le bilan de cette année particulière. Au cours des prochains jours, il faudra s’attendre à ce genre de rétrospectives de la part de nombreuses autres sociétés. Place aujourd’hui à la plateforme sociale TikTok qui a vécu une année merveilleuse malgré les nombreux événements sombres qui ont entaché les douze derniers mois. De nombreuses personnes se sont réfugiées sur TikTok pour passer un bon moment, rigoler, et tenter d’oublier la pandémie. C’est pourquoi, TikTok a décidé de dévoiler les 100 meilleures vidéos de l’année, les créateurs qui se sont fait remarquer, les tendances, et autres morceaux populaires.

Malheureusement, il ne s’agit pas d’un classement international, mais uniquement consacré aux États-Unis. Bien qu’en conflit avec le gouvernement Trump, il est important de préciser que l’application développée par la société chinoise Bytedance compte plus 100 millions d’utilisateurs actifs par mois outre-Atlantique. En termes d’organisation, Bytedance a découpé son classement en 10 catégories différentes.

Charli D’Amelio reine de TikTok.

La première comprend les vidéos dites virales. On y retrouve donc @420doggface208 qui écoute Fleetwood Mac’s – Dreams sur son long board, @bellapoarch et son célèbre M to the B qui compte aujourd’hui presque 530 millions de vues, ou encore Will Smith et son wipe it down challenge édition Men In Black. Ensuite, on retrouve les hashtags et challenges les plus populaires de l’année, comme #YouHaveTo, #TwoPrettyBestFriends ou encore #DontLeaveMe.

Place maintenant à la catégorie la plus importante, celle des 10 créateurs les plus influents de cette année 2020. Sans surprise, la première place est occupée par Charli D’Amelio, qui du haut de ses 16 ans est la personne la plus suivie au monde sur TikTok et vient tout juste de passer la barre des 100 millions d’abonnés. Le reste du classement est également composé de créateurs de contenus extrêmement réputés comme : Tabitha Brown, Bella Poarch, Devon Rodriguez, Wisdom Kaye, Hyram, Addison Rae, Michael Le, Chriselle Lim, et pour finir Noah Beck.

Retrouvez le classement complet réalisé par TikTok.