Spotify Wrapped 2020 : revivez les meilleurs moments de cette année compliquée, en musique

Nous entamons (enfin) le dernier mois de cette interminable année 2020. Pour l’occasion Spotify revient comme chaque année avec son Wrapped. Cette année, vous pouvez parcourir vos statistiques écoutes en détail au format story, que Spotify vient tout juste de déployer.

Sans perdre plus de temps, nous allons vous expliquer comment faire pour revivre votre année en musique avec Spotify. Il vous suffit tout simplement de vous rendre sur l’application et de vous rendre sur le bandeau dédié. Vous pouvez également le faire depuis votre ordinateur. Sur Twitter, les hastags #SpotifyWrapped, #2020Wrapped, et #Retrospective2020 sont déjà en TT. Malgré un hashtag dédié, Spotify n’a malheureusement pas déployé de hashflag.

Bad Bunny devance Drake et Dua Lipa.

Pour ce qui est des statistiques globales sur Spotify, on commence sans plus attendre avec l’artiste le plus streamé de l’année 2020. Il s’agit de Bad Bunny, qui démontre parfaitement l’omniprésence de la culture latino dans la musique actuelle.

Sans grande surprise, le morceau le plus streamé est inévitablement Blinding Lights de The Weeknd. En cette année particulière, Spotify a pris soin de classer les meilleures playlists « Bien être ». On y retrouve à la première place « Confidence Boost », « Your Favorite Coffehouse », « Song to Sing in the Shower », et pour finir « Just Smile ». L’année 2020 aura sûrement été celle au cours de laquelle tout le monde s’est dit au moins une fois : « C’était mieux avant… ». Et bien justement, Spotify sert parfois de machine à remonter le temps et présente la décennie la plus populaire sur sa plateforme, il s’agit des années 1980.

Sans parler uniquement de la pandémie, l’année 2020 aura été largement marquée par le mouvement Black Lives Matter. La plateforme suédoise a donc spécialement conçu un top des morceaux les plus représentatifs de ce mouvement. La tête du classement revient à Childish Gambino pour son chef d’oeuvre « This is America », sortie en 2018. C’est tout pour cette année 2020 très chargée. Au moins Spotify a tenu à maintenir son annuelle rétrospective, contrairement à YouTube qui a préféré annuler sa YouTube Rewind.