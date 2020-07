TikTok : face aux rumeurs, le code de l’application va être publié

« Il n’est pas acceptable de faire circuler vos informations personnelles sur un serveur chinois ». Le Secrétaire d’État américain Mike Pompeo s’est montré récemment très critique envers TikTok. Il n’est pas le seul aux États-Unis et la Chambre des représentants vient récemment d’approuver une législation qui vise à interdire TikTok des appareils gouvernementaux. À terme, Donald Trump n’a lui même pas exclu une interdiction totale de l’application outre-atlantique. Beaucoup craignent en effet que la confidentialité ne soit pas de mise et que les informations des utilisateurs soient au final remises entre les mains du gouvernement chinois.

TikTok fait des efforts pour s’éloigner de la Chine

Cette idée a toujours été rejetée par le réseau social. Dans un billet de blog, le nouveau PDG de TikTok, Kevin Mayer, ancien boss de Disney, a même annoncé une série de mesures visant à renforcer la transparence de l’application :

Nous pensons que toute notre industrie devrait être tenue à un niveau exceptionnellement élevé. C’est pourquoi nous pensons que toutes les entreprises devraient divulguer leurs algorithmes, leurs politiques de modération et leurs flux de données aux régulateurs.

En conséquence, la plateforme « n’attendra pas la réglementation à venir, mais à la place, TikTok a fait le premier pas en lançant un centre de transparence et de responsabilité pour la modération et les pratiques de données. Les experts peuvent observer nos politiques de modération en temps réel, ainsi qu’examiner le code réel qui anime nos algorithmes. Cela nous donne une longueur d’avance sur l’industrie et nous encourageons les autres à faire de même. »

Comme le rappelle The Hill, TikTok a aussi pris un certain nombre de mesures ces derniers temps pour prendre ses distances avec la Chine. L’embauche du président de Disney est emblématique mais les données de la plateforme sont aussi désormais stockées aux Etats-Unis. Enfin, l’entreprise s’est engagée à recruter 10 000 personnes aux Etats-Unis au cours de ces trois prochaines années.

Le réseau social doit aussi faire face à l’arrivée à la nouvelle fonctionnalité Reels déployée sur Instagram. Elle permet de poster de courtes vidéos comme on peut le faire sur l’application chinoise. Facebook serait même en train de déployer les grands moyens pour recruter des influenceurs phares de TikTok.