Facebook tenterait de payer des influenceurs de TikTok pour les faire changer de plateforme

Depuis le début de l’année, on ne cesse de parler du succès de l’application TikTok dans le monde. Et bien que celle-ci soit encore très récente, elle menace déjà les géants comme Facebook, Instagram, ou YouTube. Face à l’arrivée de ce concurrent, Facebook a déjà lancé une nouvelle fonctionnalité appelée Reels sur Instagram. Celle-ci permet de poster des vidéos au même format que celui qu’on trouve sur TikTok. Reels est déjà disponible au Brésil, en France ainsi qu’en Allemagne et bientôt, Instagram déploiera ce concurrent de TikTok aux USA et dans plusieurs autres pays.

Mais visiblement, Facebook ne va pas se contenter de lancer un format similaire à celui de TikTok. Le groupe souhaiterait également sortir son chéquier pour inciter des créateurs populaires sur TikTok à basculer vers Reels. C’est ce qu’indique un article publié par le Wall Street Journal, et qui est relayé par nos confrères d’Engadget.

Un moyen de faire démarrer rapidement cette nouvelle fonctionnalité ?

La présence de ces créateurs sur Reels pourrait aider Facebook à attirer les utilisateurs de TikTok vers sa nouvelle plateforme. Et en plus des sommes proposées, Facebook utiliserait l’argument que celui-ci est en meilleure position par rapport à TikTok qui a été banni en Inde et qui fait l’objet d’une hostilité grandissante aux USA, sachant que la majorité des célébrités de TikTok seraient aujourd’hui basées au pays de l’Oncle Sam.

Pour le moment, ces informations ne sont cependant pas officielles. Et de ce fait, celles-ci sont encore à considérer avec une extrême prudence. Mais on notera que cette rumeur circule alors que TikTok a récemment annoncé un fonds de 200 millions de dollars qui sera distribué aux créateurs américains, afin d’encourager ceux-ci à continuer à poster du bon contenu sur la plateforme. Il est toujours possible que TikTok ait décidé d’annonce ce fonds afin de contrer les offres faites par Facebook pour convaincre ses créateurs.

En tout cas, la rivalité entre Facebook et TikTok nous rappelle celle qu’il y avait entre Facebook et Snapchat. C’est ce dernier qui a popularisé le format Stories, mais par la suite, Facebook, Instagram et WhatsApp ont décidé de s’en inspirer. Et aujourd’hui, la fonctionnalité Stories sur les applications de Facebook a plus d’utilisateurs que toute l’application Snapchat.