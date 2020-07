Menacé d’interdiction aux USA, TikTok vante ses efforts contre la désinformation

TikTok pourrait-il être interdit aux États-Unis ? Nous n’en sommes pas encore là mais la pression monte de plus en plus autour du réseau social chinois. L’Inde a décidé de son interdiction et le secrétaire d’état américain Mike Pompeo s’est lui aussi montré très critique. De son côté, la banque Wells Fargo demande à ses employés de supprimer l’application. Beaucoup critiquent les pratiques de l’entreprise en matière de confidentialité et de sécurité.

Face à ces différentes levées de boucliers, TikTok a de son côté décidé d’avancer sur un sujet d’actualité très sensible : la lutte contre la désinformation. La semaine dernière, le réseau social a indiqué avoir supprimé environ 29 000 vidéos liées au coronanavirus en Europe car ces dernières avaient enfreint ses règles. Il s’agissait d’affirmations fausses qui auraient pu mettre en danger la santé de ses utilisateurs.

Sensibiliser au problème des fausses nouvelles

« Sur la base de notre analyse, notre conclusion générale est que nous avons constaté de faibles niveaux de contenu qui enfreignaient nos règles de la communauté relatives à Covid-19 en Europe », précise toutefois Theo Bertram, directeur européen des relations gouvernementales et des politiques publiques de TikTok dans un communiqué.

Dans le même état d’esprit, la plateforme a lancé une série de vidéos qui visent à sensibiliser les utilisateurs sur la meilleure façon de reconnaître une fausse information. Des créateurs populaires abordent ces sujets pour inciter à la vigilance et surtout à ne pas partager ce type de contenus. D’autres recommandent aussi de vérifier la crédibilité des sources ou de différencier des faits d’une opinion.

Comme le précisent nos confrères de FastCompany, TikTok tente sûrement d’éviter tout nouveau scandale lié aux fake news. Il faut dire que la viralité des vidéos peut vite devenir un problème si les internautes ne se montrent pas assez prudents.

Les initiatives éducatives autour de la désinformation sont en tout cas une vraie tendance et nous vous parlions récemment de Facebook qui a lancé une campagne du même ordre.