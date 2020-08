TikTok investit 420 millions d’euros pour installer son premier datacenter européen à Dublin

L’application TikTok développée par la société chinoise Bytedance connait des perturbations sans précédents ces jours-ci. Après la déclaration du président américain, Donald Trump, de bannir la plateforme aux États-Unis, ce dernier a finalement posé à Bytedance un ultimatum au 15 septembre pour prendre la décision de vendre TikTok à Microsoft. En parallèle, Scott Morrison, premier ministre australien, a déclaré mardi qu’il n’y avait aucune preuve que TikTok abuse des données de ses centaines de millions d’utilisateurs.

Ce dernier, en plus de ne pas incriminer TikTok, ajoute : « les Australiens doivent être conscients que TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux, y compris les entreprises américaines, récoltent d’énormes quantités d’informations sur les utilisateurs et les abonnés. La différence avec TikTok, est que l’information peut être accessible au niveau d’un État souverain ». Néanmoins, tout accord entre Microsoft et Bytedance devrait inclure les utilisateurs australiens.

TikTok continue son ascension

Quoiqu’il en soit, TikTok laisse les États-Unis s’acharner sur son sort et continue ses activités comme si de rien n’était. La société chinoise vient d’installer son premier datacenter en Europe, plus précisément en Irlande. Cette installation a coûté plus de 420 millions d’euros à Bytedance, le géant chinois a promis à l’Irlande des centaines d’emplois afin d’améliorer la sauvegarde et la protection des données des utilisateurs de TikTok. Par ailleurs, les cadres de l’application expliquent que cette infrastructure permettra de réduire les temps de chargement pour les utilisateurs en Europe. Le datacenter devrait être opérationnel d’ici 2022. D’ici là il se pourrait que la situation ai largement évolué pour TikTok.

Au début de l’année, TikTok a déjà installé son centre de confiance et de sécurité EMEA à Dublin. En annonçant la décision d’y bâtir un datacenter, TikTok s’engage à long termes avec l’Irlande, le pays où les cotisations et les taxes y sont les plus basses d’Europe. Voici pourquoi Apple n’a payé que 0,005 % d’impôt sur ses bénéfices en 2014 par exemple.