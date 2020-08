Donald Trump donne une date pour la disparition de TikTok, si l’accord n’est pas respecté

Comme nous l’avons précédemment écrit, le gouvernement Trump a fixé un ultimatum au 15 septembre concernant la décision de Bytedance de vendre la version américaine de TikTok à Microsoft. Donald Trump est revenu sur cette déclaration en expliquant que si Bytedance ne prend pas la bonne décision avant cette date, TikTok « cessera ses activités aux États-Unis » dès le 15 septembre 2020.

Une entreprise « très américaine ».

À l’origine cette menace de bannir TikTok a eu lieu devant quelques journalistes lors d’un trajet à bord de l’Air Force One. Aujourd’hui, le président a annoncé cette nouvelle à la Maison-Blanche, en expliquant que le seul moyen pour TikTok d’exister aux États-Unis est d’être racheté par Microsoft ou une autre entreprise « importante, sûre, et surtout très américaine« . Donald Trump cherche une entreprise capable de racheter entièrement Bytedance non seulement pour les États-Unis, mais aussi en ce qui concerne le Canada, l’Australie, ou encore la Nouvelle-Zélande. Le président Trump précise que toute transaction dans le cadre d’un potentiel rachat devrait injecter une grande somme d’argent dans les coffres du Département du Trésor des États-Unis.

Sans donner plus de précisions sur la somme demandée, Donald Trump a utilisé une comparaison maladroite : « Actuellement, ils n’ont aucun droit à moins que nous ne leur en donnions un, donc si nous leur donnons des droits, il faut que cela vienne dans ce pays. C’est un peu comme la relation propriétaire-locataire. Sans bail, le locataire n’a rien », pour illustrer les relations du gouvernement américain avec les entreprises.

Si Donald Trump parvient à faire interdire TikTok aux États-Unis, ce sera l’une des premières fois qu’un président prend une telle décision. Surtout si cette plateforme n’est pas accusée d’une quelconque violation de la loi directement liée à cette interdiction. Cependant, sans ce type de preuves, Donald Trump n’a pas expliqué comment il pourrait interdire TikTok aux États-Unis. Pour le moment, la meilleure solution reste un rachat de la part de Microsoft.