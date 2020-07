TikTok lance un fonds de 200 millions de dollars pour financer les créateurs

Si TikTok fait aujourd’hui partie des applications les plus téléchargées dans le monde, c’est en partie grâce aux créateurs qui publient du contenu sur la plateforme. Mais pour le moment, pour un créateur sur TikTok, monétiser les vidéos n’est pas aussi facile que sur YouTube.

Cependant, afin d’encourager les créateurs à continuer de poster du contenu, TikTok vient d’annoncer un fonds de 200 millions. « Pour soutenir davantage nos créateurs, nous lançons le TikTok Creator Fund pour encourager ceux qui rêvent d’utiliser leur voix et leur créativité pour susciter des carrières inspirantes. Le fonds américain commencera avec 200 millions de dollars pour aider à soutenir les créateurs ambitieux qui recherchent des opportunités de gagner leur vie grâce à leur contenu innovant. Le fonds sera distribué au cours de l’année à venir et devrait croître au cours de cette période », lit-on dans un billet de l’entreprise. Pour le moment, seuls les créateurs américains profiteraient donc de ce fonds. Cependant, le site The Verge indique que TikTok envisage déjà de rendre le nouveau programme disponible dans le monde (sans préciser de calendrier).

TikTok ne serait rien sans le contenu

Des critères seraient mis en place afin de sélectionner les créateurs qui sont éligibles pour bénéficier de ce fonds. Il faudrait avoir plus de 18 ans, publier des vidéos « originales », et un minimum de nombre de followers serait également requis.

Il existe déjà des moyens de gagner de l’argent grâce à TikTok, comme le TikTok Creator Marketplace, qui met en relation les créateurs avec des annonceurs en vue de partenariats sur des publications sponsorisées. Et ce nouveau fonds de 200 millions de dollars devrait permettre aux créateurs les plus influents de gagner plus d’argent. Cela pourrait éviter que des personnes qui sont devenues populaires sur TikTok ne se tournent vers d’autres plateformes (comme YouTube) où la monétisation est plus facile.

Notons qu’au mois de mai, TikTok a également lancé un fonds de 50 millions de dollars pour financer des contenus éducatifs aux États-Unis. « […] nous sommes ravis de partager que nous avons établi un partenariat avec plus de 800 personnalités publiques, éditeurs de médias, établissements d’enseignement et experts professionnels du monde réel qui ont été affectés par les effets de cette pandémie mondiale pour apporter du matériel d’apprentissage à TikTok. Nous avons été honorés de pouvoir offrir ces subventions aux éducateurs, aux experts professionnels et aux organismes sans but lucratif qui ont le pouvoir de nous offrir un apprentissage créatif, en particulier pendant cette période difficile », avait annoncé le réseau social.